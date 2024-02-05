Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В СБУ прийняли "кадрові рішення" після розслідування Bihus.Info про стеження

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 лютого 2024, 21:39
В СБУ прийняли кадрові рішення після розслідування Bihus.Info про стеження
фото сбу

Служба безпеки України 5 лютого заявила, що кервництво прийняло кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності після розслідування Bihus.Info про незаконне стеження за журналістами.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Керівництвом СБУ також прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи".

Реклама:

Деталі: Також в СБУ вказують, що серед клієнтів наркодилерів виявили окремих співробітників "Bihus.Info".

Зокрема повідомляють про операторку, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

СБУ відкрила кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало

  • Журналісти-розслідувачі з Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. 
  • За операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ. Судячи з відео, до встановлення техніки, ймовірно, залучали і департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ.
  • 31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.
  • 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.
  • 17 січня Служба безпеки України заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.

Теми: ЗМІСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

ЗМІ
Bihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
У Москві затримали журналістів, які знімали акцію дружин мобілізованих – ЗМІ
Німецький канал зняв репортаж з окупованого Маріуполя: МЗС України вимагає пояснень
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: