В СБУ прийняли "кадрові рішення" після розслідування Bihus.Info про стеження

Служба безпеки України 5 лютого заявила, що кервництво прийняло кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності після розслідування Bihus.Info про незаконне стеження за журналістами.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Керівництвом СБУ також прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи".

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Деталі: Також в СБУ вказують, що серед клієнтів наркодилерів виявили окремих співробітників "Bihus.Info".

Зокрема повідомляють про операторку, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

СБУ відкрила кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

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