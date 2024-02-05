В СБУ прийняли "кадрові рішення" після розслідування Bihus.Info про стеження
Служба безпеки України 5 лютого заявила, що кервництво прийняло кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності після розслідування Bihus.Info про незаконне стеження за журналістами.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Керівництвом СБУ також прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи".
Деталі: Також в СБУ вказують, що серед клієнтів наркодилерів виявили окремих співробітників "Bihus.Info".
Зокрема повідомляють про операторку, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
СБУ відкрила кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).
Що передувало:
- Журналісти-розслідувачі з Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією.
- За операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ. Судячи з відео, до встановлення техніки, ймовірно, залучали і департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ.
- 31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.
- 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.
- 17 січня Служба безпеки України заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.