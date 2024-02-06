Стеження СБУ за Bihus.Info прокоментував міністр юстиції: Сором за "роботу" спецслужби

Міністр юстиції Денис Малюська на тлі скандалу зі стеженням за журналістами-розслідувачами Bihus.Info вважає, що в Україні необхідно посилити контроль за діями спецслужб.

Джерело: Малюська у Facebook

Пряма мова: "Передивився сюжет BIHUS.Info. Пишаюсь якістю розслідування журналістів. Сором за "роботу" спецслужби…

Реклама:

За Законом про СБУ контроль над спецслужбою здійснюють ВРУ, президент та прокуратура. Президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника департаменту. Думаю, потрібна оперативна реакція і комунікація УСІХ гілок влади. Імхо, нам потрібно більше контролю за діями спецслужб всередині країни".

Деталі: Водночас, вважає міністр, у роботі за кордоном (в РФ зокрема) та на фронті СБУ – "красавчіки", там все добре і чіпати їх не варто.

На думку Малюські, враховуючи увагу міжнародних медіа, прикуту до України, у України є не більше доби, щоб показати "правильну реакцію" та зробити "правильні меседжі".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: