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Стеження СБУ за Bihus.Info прокоментував міністр юстиції: Сором за "роботу" спецслужби

Євген КізіловВівторок, 6 лютого 2024, 08:18
Стеження СБУ за Bihus.Info прокоментував міністр юстиції: Сором за роботу спецслужби
Денис Малюська. Фото: міністр у Facebook

Міністр юстиції Денис Малюська на тлі скандалу зі стеженням за журналістами-розслідувачами Bihus.Info вважає, що в Україні необхідно посилити контроль за діями спецслужб.

Джерело: Малюська у Facebook

Пряма мова: "Передивився сюжет BIHUS.Info. Пишаюсь якістю розслідування журналістів. Сором за "роботу" спецслужби…

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За Законом про СБУ контроль над спецслужбою здійснюють ВРУ, президент та прокуратура. Президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника департаменту. Думаю, потрібна оперативна реакція і комунікація УСІХ гілок влади. Імхо, нам потрібно більше контролю за діями спецслужб всередині країни".

Деталі: Водночас, вважає міністр, у роботі за кордоном (в РФ зокрема) та на фронті СБУ – "красавчіки", там все добре і чіпати їх не варто.

На думку Малюські, враховуючи увагу міжнародних медіа, прикуту до України, у України є не більше доби, щоб показати "правильну реакцію" та зробити "правильні меседжі".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.
  • 5 лютого журналісти-розслідувачі з Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. За операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ. Судячи з відео, до встановлення техніки, ймовірно, залучали і департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ.
  • 31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.

Теми: ЗМІСБУскандалМін'юст
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