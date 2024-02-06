За даними Генштабу ЗСУ українські сили вивели з ладу за час широкомасштабного вторгнення близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ.

Джерело: Стратком ЗСУ у Telegram

Дослівно: "За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен.

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За даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі".

Передісторія:

У четвер Головне управління розвідки повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

4 серпня 2023 року Служба безпеки України заявила, що провела спецоперацію в бухті Новоросійська у Росії: там надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорський горняк", спричинивши "серйозну пробоїну".

За даними розвідки, через українські атаки на військовий флот Росії окупанти намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії.