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Россияне пытаются создать военно-морскую базу на оккупированной территории Грузии – Буданов

Алена МазуренкоПятница, 12 января 2024, 14:20
Россияне пытаются создать военно-морскую базу на оккупированной территории Грузии – Буданов
КИРИЛЛ БУДАНОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

По данным разведки, из-за украинских атак на военный флот России оккупанты пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины, начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью Le Monde

Прямая речь: "Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии".

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Детали: По словам Буданова, северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы.

Кроме того, морские экспортные коридоры, которые очень важны для украинской экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски из-за войны.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В прошлом году стало известно, что Россия планирует создать военно-морскую базу на черноморском побережье оккупированной РФ грузинской Абхазии.
  • Командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил в интервью УП, что для Украины любой корабль с флагом Военно-морского флота России будет "законной целью".

Темы: ГрузияоккупацияфлотБуданов
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