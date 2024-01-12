Россияне пытаются создать военно-морскую базу на оккупированной территории Грузии – Буданов
По данным разведки, из-за украинских атак на военный флот России оккупанты пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии.
Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины, начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью Le Monde
Прямая речь: "Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии".
Детали: По словам Буданова, северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы.
Кроме того, морские экспортные коридоры, которые очень важны для украинской экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски из-за войны.
Напомним:
- В прошлом году стало известно, что Россия планирует создать военно-морскую базу на черноморском побережье оккупированной РФ грузинской Абхазии.
- Командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил в интервью УП, что для Украины любой корабль с флагом Военно-морского флота России будет "законной целью".