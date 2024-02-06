Розвідка Британії пояснила значення знищення катера "Івановєц" для флоту РФ
Ліквідація російського ракетного катера "Івановєць" позначиться на функціональних можливостях Чорноморського флоту РФ, вважає розвідка Великої Британії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії
Дослівно розвідка: "Цілком ймовірно, що знищення катера матиме вплив на елементи командування та управління Чорноморського флоту, а також, можливо, змусить його переоцінити свою маневреність поблизу Західного Криму".
Деталі: В Міноборони Британії проаналізували відео ударів безпілотників по кораблю і вказали, що це призвело до великої пробоїни, яка "майже напевно призвела до затоплення корабля".
Описуючи характеристики судна, британська розвідка пояснила, що його складна система зв'язку дозволяє надсилати дані наведення на інші кораблі, гелікоптери та патрульні літаки дальнього радіусу дії, а також отримувати їх від них.
Зазначається, що цей останній успіх України підкреслює постійну вразливість російських військових кораблів, які діють у Чорному морі.
"Проте, майже напевно, російський флот все ще здатен виконувати три свої основні завдання в Чорному морі: нанесення ударів на великі відстані, патрулювання та підтримка", – йдеться в огляді.
Передісторія:
- Головне управління розвідки повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський ракетний катер "Івановєц" затонув в ніч на 1 лютого на рейді озера Донузлав в результаті шести прямих влучань українських морських безпілотників.
- Для окупантів втрата ракетного катера "Івановєц" є суттєвою, оскільки у складі чорноморського флоту РФ таких катерів всього три.
- У попередньому огляді розвідка Великої Британії заявила, що РФ доведеться зменшити внесок до фонду, який все більше використовується для фінансування її війни в Україні через невідповідність між запланованими бюджетними доходами і витратами.