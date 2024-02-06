Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії пояснила значення знищення катера "Івановєц" для флоту РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 6 лютого 2024, 12:37
Розвідка Британії пояснила значення знищення катера Івановєц для флоту РФ
Так виглядав ракетний катер "Івановєц". Фото kchf.ru

Ліквідація російського ракетного катера "Івановєць" позначиться на функціональних можливостях Чорноморського флоту РФ, вважає розвідка Великої Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії  

Дослівно розвідка: "Цілком ймовірно, що знищення катера матиме вплив на елементи командування та управління Чорноморського флоту, а також, можливо, змусить його переоцінити свою маневреність поблизу Західного Криму".

Реклама:

Деталі: В Міноборони Британії проаналізували відео ударів безпілотників по кораблю і вказали, що це призвело до великої пробоїни, яка "майже напевно призвела до затоплення корабля".

Описуючи характеристики судна, британська розвідка пояснила, що його складна система зв'язку дозволяє надсилати дані наведення на інші кораблі, гелікоптери та патрульні літаки дальнього радіусу дії, а також отримувати їх від них.

Зазначається, що цей останній успіх України підкреслює постійну вразливість російських військових кораблів, які діють у Чорному морі.

ВІДЕО ДНЯ

"Проте, майже напевно, російський флот все ще здатен виконувати три свої основні завдання в Чорному морі: нанесення ударів на великі відстані, патрулювання та підтримка", – йдеться в огляді.

Передісторія:

  • Головне управління розвідки повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.
  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський ракетний катер "Івановєц" затонув в ніч на 1 лютого на рейді озера Донузлав в результаті шести прямих влучань українських морських безпілотників.
  • Для окупантів втрата ракетного катера "Івановєц" є суттєвою, оскільки у складі чорноморського флоту РФ таких катерів всього три.
  • У попередньому огляді розвідка Великої Британії заявила, що РФ доведеться зменшити внесок до фонду, який все більше використовується для фінансування її війни в Україні через невідповідність між запланованими бюджетними доходами і витратами.

Теми: ЧФ РосіїрозвідкаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

ЧФ Росії
Жителя Севастополя оштрафували за нецензурний коментар про крейсер "Москва"
Росія втратила три великих десантних кораблі в Чорному морі, залишилося ще 10
З’явилося фото знищеного ВДК "Новочеркаськ"
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: