У Раді проголосували за виклик глави СБУ через прослуховування Bihus
Вівторок, 6 лютого 2024, 13:57
Народні депутати проголосували за виклик голови Служби безпеки України Василя Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus.info
Джерело: нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко
Пряма мова Железняка: "Після виступу голови комітету з свободи слова Юрчишина щодо прослуховування Bihus, я виніс на голосування питання виклику голови СБУ в Раду. За - 159 Рішення прийнято".
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Деталі: Те, що Рада проголосувала, також підтвердив нардеп Гончаренко.
Передісторія:
- 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.
- 5 лютого журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. За операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ.
- 31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.
- 5 лютого Служба безпеки України заявила, що кервництво прийняло кадрові рішення щодо свого департаменту і що серед клієнтів наркодилерів "виявили окремих співробітників Bihus.Info".
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