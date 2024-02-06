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У Раді проголосували за виклик глави СБУ через прослуховування Bihus

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 лютого 2024, 13:57
У Раді проголосували за виклик глави СБУ через прослуховування Bihus
ВАСИЛЬ МАЛЮК, ФОТО СБУ

Народні депутати проголосували за виклик голови Служби безпеки України Василя Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus.info

Джерело: нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко

Пряма мова Железняка: "Після виступу голови комітету з свободи слова Юрчишина щодо прослуховування Bihus, я виніс на голосування питання виклику голови СБУ в Раду. За - 159 Рішення прийнято".

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Деталі: Те, що Рада проголосувала, також підтвердив нардеп Гончаренко.

 
фото з телеграму Железняка

Передісторія:

  • 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.
  • 5 лютого журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. За операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ.
  • 31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.
  • 5 лютого Служба безпеки України заявила, що кервництво прийняло кадрові рішення щодо свого департаменту і що серед клієнтів наркодилерів "виявили окремих співробітників Bihus.Info".

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Теми: СБУВерховна Рада
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