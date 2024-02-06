У Раді проголосували за виклик глави СБУ через прослуховування Bihus

Народні депутати проголосували за виклик голови Служби безпеки України Василя Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus.info

Джерело: нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко

Пряма мова Железняка: "Після виступу голови комітету з свободи слова Юрчишина щодо прослуховування Bihus, я виніс на голосування питання виклику голови СБУ в Раду. За - 159 Рішення прийнято".

Реклама:

Деталі: Те, що Рада проголосувала, також підтвердив нардеп Гончаренко.

фото з телеграму Железняка

Передісторія:

16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини. Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

5 лютого журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. За операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ.

31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.

5 лютого Служба безпеки України заявила, що кервництво прийняло кадрові рішення щодо свого департаменту і що серед клієнтів наркодилерів "виявили окремих співробітників Bihus.Info".