У Миколаєві є загиблий, поранені, багато пошкоджених будинків

У Миколаєві у результаті російської ракетної атаки одна людина загинула, є поранені, пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі, повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич.

Джерело: Сєнкевич у Telegram, МВС у Telegram

Пряма мова мера: "Є пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них − без дахів. Пошкодження газових і водопровідних мереж − комунальники вже ліквідовують. Є поранені".

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За його словами, одна людина госпіталізована, іншим надали допомогу на місці.

Наслідки удару по Миколаєву Фото з Telegram Сєнкевича

Мер підкреслив, що будівельні бригади вже виїхали на місця, і пообіцяв, що людям нададуть всю необхідну допомогу.

Фото поліції

Згодом Сєнкевич повідомив, що чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма.

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Фото поліції

Згодом у МВС уточнили, що росіяни атакували Миколаїв ударними БпЛА та ракетами. Унаслідок обстрілів загинув 70-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав поранення.

На місці працюють всі необхідні служби.

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