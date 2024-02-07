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У Миколаєві є загиблий, поранені, багато пошкоджених будинків

Ірина БалачукСереда, 7 лютого 2024, 07:45
У Миколаєві є загиблий, поранені, багато пошкоджених будинків
Наслідки російських ударів по Миколаєву 7 лютого. Фото Поліції

У Миколаєві у результаті російської ракетної атаки одна людина загинула, є поранені, пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі, повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич.

Джерело: Сєнкевич у Telegram, МВС у Telegram

Пряма мова мера: "Є пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них − без дахів. Пошкодження газових і водопровідних мереж − комунальники вже ліквідовують. Є поранені".

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За його словами, одна людина госпіталізована, іншим надали допомогу на місці. 

 
Наслідки удару по Миколаєву
Фото з Telegram Сєнкевича 

Мер підкреслив, що будівельні бригади вже виїхали на місця, і пообіцяв, що людям нададуть всю необхідну допомогу. 

 
Фото поліції

Згодом Сєнкевич повідомив, що чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма. 

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Фото поліції

Згодом у МВС уточнили, що росіяни атакували Миколаїв ударними БпЛА та ракетами. Унаслідок обстрілів загинув 70-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав поранення.

На місці працюють всі необхідні служби.

Передісторія:

Теми: Миколаївракетний удар
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