У Миколаєві є загиблий, поранені, багато пошкоджених будинків
У Миколаєві у результаті російської ракетної атаки одна людина загинула, є поранені, пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі, повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич.
Джерело: Сєнкевич у Telegram, МВС у Telegram
Пряма мова мера: "Є пошкоджені житлові будинки. Близько 20 з них − без дахів. Пошкодження газових і водопровідних мереж − комунальники вже ліквідовують. Є поранені".
За його словами, одна людина госпіталізована, іншим надали допомогу на місці.
Мер підкреслив, що будівельні бригади вже виїхали на місця, і пообіцяв, що людям нададуть всю необхідну допомогу.
Згодом Сєнкевич повідомив, що чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма.
Згодом у МВС уточнили, що росіяни атакували Миколаїв ударними БпЛА та ракетами. Унаслідок обстрілів загинув 70-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав поранення.
На місці працюють всі необхідні служби.
Передісторія:
- Вранці 7 лютого Росія завдає ракетного удару по Україні, по всій території країни оголосили повітряну тривогу.
- У Харкові та на Черкащині пролунали вибухи, повідомлялося, що ракети маневрували над західними областями. Пізніше очільник Львівської ОВА повідомив, що вибухи прогриміли в Дрогобичі.
- Також звуки вибухів чули у Києві та області.