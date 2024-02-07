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Верховна Рада звільнила міністерку у справах ветеранів

Валентина РоманенкоСереда, 7 лютого 2024, 12:55
Верховна Рада звільнила міністерку у справах ветеранів
фото з ТГ Железняка

Верховна Рада підтримала відставку міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.

Джерело: нардеп від "Голоса" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За" – 302 нардепи.

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За словами Железняка, профільний комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства.

Сама, вже ексміністр, не прийшла на звіт до Ради, додав нардеп.

Що передувало: 5 лютого стало відомо, що міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала заяву про відставку з займаної посади.

ВІДЕО ДНЯ

Верховна Рада призначила Юлію Лапутіну на посаду міністерки у справах ветеранів 18 грудня 2020 року.

Теми: Кабінет міністрівВерховна Рада
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