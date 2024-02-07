Росіяни вранці били по Харкову північнокорейськими ракетами – поліція

Дві з п′яти ракет, якими завдавали удару по Харкову російські загарбники 7 лютого, за попередніми даними, є північнокорейського виробництва.

Джерело: начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова: "Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва. Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони".

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Деталі: За його словами, попередні висновки спеціалістів - це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23).

Що було раніше:

Вранці середи 7 лютого Росія вдарила по Україні 64 ракетами різного типу та дронами-камікадзе, протиповітряна оборона знищила 44 ворожі цілі.

За даними ОГП, російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову з зенітно-ракетних систем С-300, у результаті чого було пошкоджено будівлі підприємства та постраждали троє працівників.

Як повідомляв представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, Російська Федерація вже використала частину північнокорейських снарядів і продовжує їх застосовувати на фронті проти Сил оборони України.