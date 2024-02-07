Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вранці били по Харкову північнокорейськими ракетами – поліція

Станіслав ПогоріловСереда, 7 лютого 2024, 15:44
Росіяни вранці били по Харкову північнокорейськими ракетами – поліція
Фото Болвінова у Facebook

Дві з п′яти ракет, якими завдавали удару по Харкову російські загарбники 7 лютого, за попередніми даними, є північнокорейського виробництва.

Джерело: начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

 

Пряма мова: "Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва. Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони".

Реклама:
 

Деталі: За його словами, попередні висновки спеціалістів - це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23).

Що було раніше:

  • Вранці середи 7 лютого Росія вдарила по Україні 64 ракетами різного типу та дронами-камікадзе, протиповітряна оборона знищила 44 ворожі цілі.
  • За даними ОГП, російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову з зенітно-ракетних систем С-300, у результаті чого було пошкоджено будівлі підприємства та постраждали троє працівників.
  • Як повідомляв представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, Російська Федерація вже використала частину північнокорейських снарядів і продовжує їх застосовувати на фронті проти Сил оборони України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківракетний ударКНДРРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Зеленський попросив Борреля надати Україні більше ППО, дронів і боєприпасів
На Київщині зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки
Боррель привітав Україну: У дронах вам не потрібна допомога
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: