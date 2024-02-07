В Європарламенті пропонують заборонити Карлсону в′їзд до ЄС через інтерв’ю з Путіним
Депутати Європейського парламенту закликали ввести санкції з забороною в′їзду до ЄС щодо американського скандального колишнього ведучого телеканалу Fox News Такера Карлсона через його інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsweek
Пряма мова євродепутата Урмаса Паета: "Карлсон хоче надати трибуну комусь, кого звинувачують у злочинах геноциду – це неправильно. Якщо Путіну є що сказати, він повинен сказати це перед МКС. Водночас Карлсон не є справжнім журналістом, оскільки він явно висловлював свою симпатію до російського режиму і Путіна та постійно принижував Україну, яка стала жертвою російської агресії.
Отже, за таку пропаганду злочинного режиму можна потрапити до списку санкцій. Це стосується, в першу чергу, заборони на в'їзд до країн ЄС".
Деталі: Цього тижня Карлсон відвідав Росію, а у вівторок заявив, що незабаром опублікує інтерв'ю з російським президентом.
"Оскільки Путін є воєнним злочинцем, а ЄС накладає санкції на всіх, хто допомагає йому в цьому, здається логічним, щоб Служба зовнішніх справ (ЄС) також розглянула його справу", – сказав депутат Європейського парламенту Гі Вергофстадт.
Луїс Гарікано, колишній депутат Європарламенту, сказав виданню, що він згоден з позицією Вергофстадта.
"Він більше не журналіст, а пропагандист найогиднішого режиму на європейській землі, який є найбільш небезпечним для нашого миру і безпеки", – сказав Гарікано про Карлсона.
Зміст інтерв'ю Карлсона з Путіним поки що не зрозумілий, але, зважаючи на те, що Карлсона тривалий час захищав певні аспекти російської політики, очікується, що воно буде прихильним до Москви.
Що було раніше:
- Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського.
- Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі Fox News з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.
- У листопаді експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розглядає антиукраїнського телеведучого Такера Карлсона як потенційного партнера та віцепрезидента.