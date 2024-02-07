В Європарламенті пропонують заборонити Карлсону в′їзд до ЄС через інтерв’ю з Путіним

Депутати Європейського парламенту закликали ввести санкції з забороною в′їзду до ЄС щодо американського скандального колишнього ведучого телеканалу Fox News Такера Карлсона через його інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsweek

Пряма мова євродепутата Урмаса Паета: "Карлсон хоче надати трибуну комусь, кого звинувачують у злочинах геноциду – це неправильно. Якщо Путіну є що сказати, він повинен сказати це перед МКС. Водночас Карлсон не є справжнім журналістом, оскільки він явно висловлював свою симпатію до російського режиму і Путіна та постійно принижував Україну, яка стала жертвою російської агресії.

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Отже, за таку пропаганду злочинного режиму можна потрапити до списку санкцій. Це стосується, в першу чергу, заборони на в'їзд до країн ЄС".

Деталі: Цього тижня Карлсон відвідав Росію, а у вівторок заявив, що незабаром опублікує інтерв'ю з російським президентом.

"Оскільки Путін є воєнним злочинцем, а ЄС накладає санкції на всіх, хто допомагає йому в цьому, здається логічним, щоб Служба зовнішніх справ (ЄС) також розглянула його справу", – сказав депутат Європейського парламенту Гі Вергофстадт.

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Луїс Гарікано, колишній депутат Європарламенту, сказав виданню, що він згоден з позицією Вергофстадта.

"Він більше не журналіст, а пропагандист найогиднішого режиму на європейській землі, який є найбільш небезпечним для нашого миру і безпеки", – сказав Гарікано про Карлсона.

Зміст інтерв'ю Карлсона з Путіним поки що не зрозумілий, але, зважаючи на те, що Карлсона тривалий час захищав певні аспекти російської політики, очікується, що воно буде прихильним до Москви.

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