Білий дім: Українські військові змушені "ретельно розподіляти свої боєприпаси"

У Білому домі заявляють, що знають, як українські військові "ретельно розподіляють свої боєприпаси", які вичерпуються, а росіяни намагаються скористатися моментом, щоби більше атакувати українські позиції та мирні міста.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми знаємо, що в деяких підрозділах вони (українські військові – ред.) дуже й дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються".

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"Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками й ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які – і про це їм відомо – зараз не поповнюються".

Деталі: Крім того, він зазначив, що українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати зараз, а які ні через відсутність нових траншів військової допомоги.

Кірбі також прокоментував ситуацію навколо Авдіївки, висловивши думку, що росіяни хочуть використовувати її в логістичних цілях, щоби проводити операції в усьому регіоні Донбасу.

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За його словами, відсутність допомоги з боку США ускладнює ситуацію не лише на фронті, але і у глибині країни. У цьому контексті він зауважив, що росіяни намагаються поцілити якомога більше об’єктів української оборонно-промислової бази, а також цивільні об’єкти.

Нагадаємо: У Сенаті США не набралось достатньо голосів для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Президент США Джо Байден різко розкритикував республіканців у Конгресі після того, як Республіканська партія в Сенаті заблокувала двопартійну угоду щодо кордону і пакета зовнішньої допомоги, зокрема й Україні.