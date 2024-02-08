Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім: Українські військові змушені "ретельно розподіляти свої боєприпаси"

Ольга Глущенко Четвер, 8 лютого 2024, 02:54
Білий дім: Українські військові змушені ретельно розподіляти свої боєприпаси
ДЖОН КІРБІ, ФОТО BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

У Білому домі заявляють, що знають, як українські військові "ретельно розподіляють свої боєприпаси", які вичерпуються, а росіяни намагаються скористатися моментом, щоби більше атакувати українські позиції та мирні міста.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми знаємо, що в деяких підрозділах вони (українські військові – ред.) дуже й дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються".

Реклама:

"Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками й ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які – і про це їм відомо – зараз не поповнюються".

Деталі: Крім того, він зазначив, що українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати зараз, а які ні через відсутність нових траншів військової допомоги.

Кірбі також прокоментував ситуацію навколо Авдіївки, висловивши думку, що росіяни хочуть використовувати її в логістичних цілях, щоби проводити операції в усьому регіоні Донбасу.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, відсутність допомоги з боку США ускладнює ситуацію не лише на фронті, але і у глибині країни. У цьому контексті він зауважив, що росіяни намагаються поцілити якомога більше об’єктів української оборонно-промислової бази, а також цивільні об’єкти.

Нагадаємо: У Сенаті США не набралось достатньо голосів для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Президент США Джо Байден різко розкритикував республіканців у Конгресі після того, як Республіканська партія в Сенаті заблокувала двопартійну угоду щодо кордону і пакета зовнішньої допомоги, зокрема й Україні.

Теми: СШАзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував, для чого росіянам 30-кілометровий "царь-потяг" на Донеччині

Главу Пентагону знову госпіталізували

Новим президентом Фінляндії стане Александр Стубб

доповненоСенат США наблизив голосування за допомогу Україні

відеоПольські фермери висипали зерно з українських вантажівок на кордоні

Орбан заявив, що Україна має бути "буферною зоною" поза ЄС і НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Зеленський озвучив головні військові завдання України на рік
Мер Миколаєва: "Знаємо, де є прильоти"
В ОВА повідомили про наслідки нічної атаки на Одесу
Росія атакувала Україну 17 "Шахедами", 11 з них збили
Останні новини
04:58
ЦАХАЛ завдав ударів по місту Рафах на півдні Сектора Гази
04:38
Кірбі отримає нову посаду – Reuters
03:46
Напад у Німеччині: загинув 17-річний український баскетболіст
03:00
ISW проаналізував, для чого росіянам 30-кілометровий "царь-потяг" на Донеччині
01:58
Обстріли Сумщини: за добу – понад 150 вибухів, на одну із громад ворог скинув 12 мін
00:56
В окупованому Бердянську ліквідували колаборанта – МВА
00:24
Главу Пентагону знову госпіталізували
00:13
оновленоРосіяни запускали "Шахеди" з південного напрямку
23:47
оновленоРосіяни атакували Харківщину ракетами
23:23
Ворог атакував "Шахедами" Павлоград: більша частина міста знеструмлена
Усі новини...
Реклама: