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ISW проаналізував російську атаку на Україну 7 лютого

Ольга Глущенко Четвер, 8 лютого 2024, 05:34
ISW проаналізував російську атаку на Україну 7 лютого
руйнування внаслідок удару 7 лютого, фото ГУНП в Харківській області

Фахівці Інституту вивчення війни припускають, що комбінованими ударами по Україні 7 лютого Росія намагалася відволікти українську ППО, аби потужніші ракети ворога "досягли намічених цілей".

Джерело: ISW

Дослівно: "Пакет ударів 7 лютого є знаком постійного змагання між Росією та Україною у сфері наступу-захисту-інновацій-адаптації у повітряному просторі, в якому беруть участь Україна та Росія".

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Деталі: У звіті зазначають, що українська протиповітряна оборона змогла збити більшість крилатих ракет Х-101/555/55 і безпілотників "Шахед", що може свідчити про те, що російські сили випустили ракети серії Х-101 і "Шахеди", щоб відволікти українську ППО.

При цьому, вказують експерти, українські сили не збили жодної крилатої ракети Х-22, балістичних ракет "Іскандер-М" або зенітно-ракетних комплексів С-300.

Аналітики припускають, що російські війська, можливо, спеціально розробили цей ударний пакет, щоб відволікти українську протиповітряну оборону комбінацією Х-101 і "Шахедами", щоб забезпечити іншим ракетам досягнення намічених цілей.

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В огляді також ідеться: "Непідтверджені повідомлення про удари 3М22 "Циркон" також заслуговують на увагу, оскільки "Цирконами" зазвичай стріляють з кораблів по інших кораблях або берегових цілях, тому російським силам, можливо, довелося адаптувати пускові установки "Циркон" для ураження цілей, розташованих досить далеко в глибині материка".

Крім того, на думку фахівців, російські сили, схоже, включили північнокорейські ракети в свої ударні комплекси, які, можливо, українським силам було складніше виявити і збити.

У звіті нагадують: ISW раніше оцінював, що Росія експериментує з ударними пакетами, які вона може нанести по Україні для досягнення максимального бажаного ефекту, і що Україна, у свою чергу, продовжує докладати зусиль для адаптації та реагування на нові російські ударні пакети.

Також зазначається і те, що удар по Києву цього разу припав на час візиту до Києва Верховного комісара ЄС Жозепа Борреля.

У звязку з цим ISW прийшов до висновку, що Росія, ймовірно, цілеспрямовано провела цю серію ударів і вибрала Київ мішенню для досягнення інформаційного ефекту в ЄС і колективному Заході, окрім інших цілей, які вона мала намір досягти в Україні.

Ключові висновки ISW за 7 лютого:

  • Вранці 7 лютого російські війська провели другий найбільший комбінований удар з використанням безпілотників і ракет у 2024 році. Пакет ударів 7 лютого є символом постійного змагання між Росією та Україною в галузі інновацій та адаптації до змін у повітряному просторі, в якому беруть участь Росія та Україна.
  • 7 лютого Росія завдала удару по Києву втретє у 2024 році, це збіглося з візитом до Києва Верховного комісара ЄС Жозепа Борреля.
  • Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв продовжив свою риторику "брязкання ядерною зброєю", яка, ймовірно, частково спрямована на стримування західної допомоги Україні.
  • Рада Російської Федерації 7 лютого схвалила законопроєкт, який дозволяє російському уряду конфісковувати майно у осіб, засуджених за поширення "фейкової" інформації про російських військових, що, ймовірно, є частиною поточних зусиль з цензури, спрямованих на обмеження критики військових зусиль РФ напередодні президентських виборів у Росії в березні 2024 року.
  • Yandex NV – нідерландська холдингова компанія російської інтернет-компанії "Яндекс" – оголосила, що продасть усі свої російські активи за 475 мільярдів рублів (близько 5,2 мільярда доларів) консорціуму покупців, що складається з п'яти російських компаній.
  • Російські війська досягли підтверджених успіхів на захід від Горлівки та у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей на тлі триваючих позиційних боїв уздовж усієї лінії фронту.
  • Головне управління військової розвідки (ГУР) України заявило 7 лютого, що Росія мобілізує громадян Сирії, які приїжджають до Росії під виглядом охоронців на нафтопереробні заводи.
  • Російська окупаційна влада продовжує мілітаризувати українських дітей та молодь на окупованій території України.

Теми: ISWРосіяракетний ударбезпілотники
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