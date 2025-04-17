Росіяни атакували з артилерії Нікополь: двоє загиблих, ще п’ятеро поранені
Четвер, 17 квітня 2025, 12:38
Внаслідок обстрілу з артилерії російськими загарбниками міста Нікополь Дніпропетровської області загинули двоє чоловіків, ще п’ятеро людей постраждали.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "У Нікополі загинули двоє чоловіків – 56 та 61 років. росіяни вбили їх, обстрілюючи місто з важкої артилерії".
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Деталі: За його словами, п’ятеро людей постраждали, з них четверо в лікарні у важкому стані.
Виникла пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка.