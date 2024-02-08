Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
Президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, на ній зокрема обговорили звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Джерело: журналіст УП Михайло Ткач після зустрічі у ТОК-ШОУ УП
Деталі: Оскільки майже двогодинна зустріч була закритого формату, її обговорювати публічно журналісти не можуть. Втім відомо, що йшлося на ній про звільнення Залужного.
Пряма мова Ткача: "Ключова тема, авжеж, була – зміна головнокомандувача. Президент пояснював свою логіку цієї надважливої події. І пройшлися по питаннях нагальних, я запитав про ситуацію зі стеженням за редакцією колег з Bihus.Info, мені було важливо поставити кілька ключових питань, щоб отримати відповіді. І зрозуміти, або спробувати зрозуміти, що загалом відбувається".
Деталі: Крім того, обговорили міжнародну політику та внутрішні питання.
Що цьому передувало:
- Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
- Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
- Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.
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