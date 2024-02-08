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Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного

Михайло Ткач, Тетяна ОлійникЧетвер, 8 лютого 2024, 23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
Володимир Зеленський на пресконференції 23 квітня 2023 року. Фото Дмитро Ларін, УП

Президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, на ній зокрема обговорили звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

Джерело: журналіст УП Михайло Ткач після зустрічі у ТОК-ШОУ УП

Деталі: Оскільки майже двогодинна зустріч була закритого формату, її обговорювати публічно журналісти не можуть. Втім відомо, що йшлося на ній про звільнення Залужного. 

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Пряма мова Ткача: "Ключова тема, авжеж, була – зміна головнокомандувача. Президент пояснював свою логіку цієї надважливої події. І пройшлися по питаннях нагальних, я запитав про ситуацію зі стеженням за редакцією колег з Bihus.Info, мені було важливо поставити кілька ключових питань, щоб отримати відповіді. І зрозуміти, або спробувати зрозуміти, що загалом відбувається". 

Деталі: Крім того, обговорили міжнародну політику та внутрішні питання. 

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
  • Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
  • Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.

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Теми: ЗеленськийЗалужний
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