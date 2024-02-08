Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного

Президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, на ній зокрема обговорили звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Джерело: журналіст УП Михайло Ткач після зустрічі у ТОК-ШОУ УП

Деталі: Оскільки майже двогодинна зустріч була закритого формату, її обговорювати публічно журналісти не можуть. Втім відомо, що йшлося на ній про звільнення Залужного.

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Пряма мова Ткача: "Ключова тема, авжеж, була – зміна головнокомандувача. Президент пояснював свою логіку цієї надважливої події. І пройшлися по питаннях нагальних, я запитав про ситуацію зі стеженням за редакцією колег з Bihus.Info, мені було важливо поставити кілька ключових питань, щоб отримати відповіді. І зрозуміти, або спробувати зрозуміти, що загалом відбувається".

Деталі: Крім того, обговорили міжнародну політику та внутрішні питання.

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Що цьому передувало:

Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.

Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.

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