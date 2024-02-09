Залужному та Буданову присвоїли звання Героя України
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ексголовнокомандувачу Валерію Залужному та очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.
Джерело: укази 57 та 61 на сайті Зеленського
Пряма мова: "За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу – генералу.
...За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Буданову Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту".
Що цьому передувало:
- Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
- Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.