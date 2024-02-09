Залужному та Буданову присвоїли звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ексголовнокомандувачу Валерію Залужному та очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

Джерело: укази 57 та 61 на сайті Зеленського

Пряма мова: "За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу – генералу.

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фото з соцмереж Зеленського

...За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Буданову Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту".

фото с соцсетей Зеленского

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