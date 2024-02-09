Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Залужному та Буданову присвоїли звання Героя України

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 лютого 2024, 12:06
Залужному та Буданову присвоїли звання Героя України
Залужний та Буданов, УП

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ексголовнокомандувачу Валерію Залужному та очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

Джерело: укази 57 та 61 на сайті Зеленського

Пряма мова: "За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу – генералу. 

Реклама:
 
фото з соцмереж Зеленського

...За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Буданову Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту".

 
фото с соцсетей Зеленского

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
  • Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
  • Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.

Теми: ЗалужнийБудановЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден відреагував на смерть Навального

Від КАБів сиплеться стеля: 3-тя штурмова показала відео з підвалів Авдіївського коксохіму

фотоЗеленський у Берліні зустрівся зі Штайнмаєром

Пашинський: До речі, мене посадять

РФ уже випустила по Україні 24 балістичні ракети з КНДР: Костін пояснив, чим вони відрізняються

Безпекова співпраця між Україною та Німеччиною: в ОП розкрили зміст

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Залужний
Умєров представив Генштабу нового головкома та подякував Залужному
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський, якого Зеленський призначив головнокомандувачем
Останні новини
20:17
фотоЗеленський прилетів у Париж домовлятися про безпеку з Макроном
20:10
Байден відреагував на смерть Навального
20:09
ПриватБанк на 4 години відключить банкомати і зупинить операції з картками
19:58
Британська розвідка: РФ втратила 400 одиниць техніки під час штурму Авдіївки
19:57
Apple визнала, що штучно обмежує функціональність вебпрограм на iPhone в ЄС
19:57
Письменниця Неля Романовська без дозволу використала у своїй книзі історії з "УП. Життя"
19:56
Від КАБів сиплеться стеля: 3-тя штурмова показала відео з підвалів Авдіївського коксохіму
19:52
У США представили законопроєкт з меншою допомогою для України
19:30
Кулеба: Після кожного вбивства Путіну тиснули руку, це спонукало вбивати знову
19:30
ФОТОНа Хрещатику відкрилась велика книгарня. Яка вона і як працює
Усі новини...
Реклама: