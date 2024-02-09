Президент визначився з новими командувачем Сухопутних військ і начальником Генштабу – ЗМІ

Олександр Павлюк, фото з його Facebook

Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України замість Олександра Сирського стане заступник міністра оборони Олександр Павлюк, повідомляє "Дзеркало тижня".

Джерело: ZN.UA із посиланням на свої джерела в Міноборони

Деталі: Співрозмовник "Дзеркала тижня" додав, що керівником Генштабу ЗСУ планують призначити командувача Силами територіальної оборони Анатолія Баргелевича.

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За даними ZN.UA, готуються подання на призначення Павлюка та Баргелевича указами президента.

Командувача Сухопутних військ і начальника Генштабу ЗСУ призначає президент за поданням Міністерства оборони. За даними "Української правди", подання від Міноборони в Офіс президента ще не надходило.

"Українська правда" намагається далі підтвердити інформацію про кандидатури в Міністерстві оборони та Офісі президента України.

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