Президент визначився з новими командувачем Сухопутних військ і начальником Генштабу – ЗМІ
Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України замість Олександра Сирського стане заступник міністра оборони Олександр Павлюк, повідомляє "Дзеркало тижня".
Джерело: ZN.UA із посиланням на свої джерела в Міноборони
Деталі: Співрозмовник "Дзеркала тижня" додав, що керівником Генштабу ЗСУ планують призначити командувача Силами територіальної оборони Анатолія Баргелевича.
За даними ZN.UA, готуються подання на призначення Павлюка та Баргелевича указами президента.
Командувача Сухопутних військ і начальника Генштабу ЗСУ призначає президент за поданням Міністерства оборони. За даними "Української правди", подання від Міноборони в Офіс президента ще не надходило.
"Українська правда" намагається далі підтвердити інформацію про кандидатури в Міністерстві оборони та Офісі президента України.
Передісторія:
- Генерал-полковника Олександра Сирського президент Володимир Зеленський 8 лютого призначив головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного.
- 5 лютого УП повідомляла, що Зеленський міркує про те, щоб замінити не лише головнокомандувача ЗСУ, а й начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шапталу.
- Анатолій Баргилевич лише 4 місяці тому став командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України замість Ігоря Танцюри.