Умєров та Сирський на першій нараді обговорили логістику, забезпечення та ротацію ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, під час якої вони обговорили питання детального плану дій Збройних сил на 2024 рік.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів".

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Деталі: Повідомляється, що очільник Міноборони та головнокомандувач також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Окрема увага була приділена новому роду сил ЗСУ – Силам безпілотних систем.

"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра", – зазначив Умєров.

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