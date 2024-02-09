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Умєров та Сирський на першій нараді обговорили логістику, забезпечення та ротацію ЗСУ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 лютого 2024, 16:29
Умєров та Сирський на першій нараді обговорили логістику, забезпечення та ротацію ЗСУ
Олександр Сирський, Рустем Умєров, фото: пресслужба Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, під час якої вони обговорили питання детального плану дій Збройних сил на 2024 рік.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів".

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Деталі: Повідомляється, що очільник Міноборони та головнокомандувач також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Окрема увага була приділена новому роду сил ЗСУ – Силам безпілотних систем.

"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра", – зазначив Умєров.

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Передісторія:

  • Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
  • Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
  • Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.

Теми: Умєров РустемСирськийЗбройні силивійна
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