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"Найтупіше, що я чув": у Кремлі відреагували на слова Карлсона після інтерв'ю з Путіним

Альона Мазуренко П'ятниця, 1 березня 2024, 12:22
Найтупіше, що я чув: у Кремлі відреагували на слова Карлсона після інтерв'ю з Путіним
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Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков після слів скандального американського журналіста Такера Карлсона, який брав інтерв'ю в президента РФ Володимира Путіна, заявив, що американець, багато чого не розуміє, але – слухає. Карлсон назвав ідею "денацифікації України" найтупішим, що він коли-небудь чув. 

Джерело: російський "Интерфакс

Пряма мова Пєскова: "Такер Карлсон американський журналіст. У нього свій світогляд. З дуже багатьма речами, які є у нас у країні, він категорично не згоден. Сам той факт, що він брав інтерв'ю у Путіна, не означає, що хтось намагався його навернути у свою віру. Це нерозумно, ні в кого таких намірів немає.

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Чим він відрізняється вигідно від інших - це своїм бажанням слухати різні точки зору і доводити їх до своїх слухачів і глядачів. Так, він американець, багато чого не розуміє, але він слухає". 

Що було раніше: Скандальний американський журналіст Такер Карлсон у подкасті іншого американського журналіста Лекса Фрідмана розповів про свої враження від інтерв’ю з Путіним та визнав, що Кремль намагається демонізувати українців, називаючи їх нацистами.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 лютого скандально відомий колишній ведучий телеканалу "Fox News" Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського. 
  • 9 лютого в інтерв’ю Карлсону російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито бажання "домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів".

Теми: ПутінвійнаСШАскандал
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