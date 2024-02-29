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Найтупіше, що я чув: Карлсон прокоментував ідею Путіна про “денацифікацію" України

"Українська правда"Четвер, 29 лютого 2024, 18:29
Найтупіше, що я чув: Карлсон прокоментував ідею Путіна про “денацифікацію України
фото: Getty Images

Скандальний американський журналіст Такер Карлсон у подкасті іншого американського журналіста Лекса Фрідмана розповів про свої враження від інтерв’ю з Путіном та визнав, що Кремль намагається демонізувати українців, називаючи їх нацистами.

Джерело: Такер Карлсон у подкасті "Lex Fridman"

Пряма мова: "Я думаю, це найтупіше, що я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що це означає. Денацифікація? Я сам антинацист, але не існує жодного нацистського руху у 2024 році. Це просто спосіб назвати людей злом. Називати їх (ред. українців) нацистами, це якось по-дитячому".

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Деталі: Карсон визнав, що ця частина розмови з російським диктатором йому не сподобалося, оскільки Путін просто намагався очорнити Україну. Водночас американський журналіст зазначив, що під час розмови з президентом РФ у нього склалося враження, що той дійсно вірить у свої заяви.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 лютого скандально відомий колишній ведучий телеканалу "Fox News" Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського. 
  • 9 лютого в інтерв’ю Карлсону російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито бажання "домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів".

Теми: ПутінУкраїна
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