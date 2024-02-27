Повітряні сили знищили другий за день російський Су-34

На Східному напрямку Сили оборони знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Джерело: командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: ""Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна!

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При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми".

Що ж, працюємо далі... До перемоги!".

Оновлено: Пізніше Олещук оприлюднив фото збитого літака.

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Що передувало: 27 лютого вранці на Східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.