Повітряні сили знищили другий за день російський Су-34
Вівторок, 27 лютого 2024, 15:39
На Східному напрямку Сили оборони знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Джерело: командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram
Пряма мова: ""Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна!
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При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми".
Що ж, працюємо далі... До перемоги!".
Оновлено: Пізніше Олещук оприлюднив фото збитого літака.
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Що передувало: 27 лютого вранці на Східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.