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Повітряні сили знищили другий за день російський Су-34

Валентина РоманенкоВівторок, 27 лютого 2024, 15:39
Повітряні сили знищили другий за день російський Су-34
ілюстрація Повітряних сил

На Східному напрямку Сили оборони знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Джерело: командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: ""Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна! 

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При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми".

Що ж, працюємо далі... До перемоги!".

Оновлено: Пізніше Олещук оприлюднив фото збитого літака.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 27 лютого вранці на Східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Теми: авіаРосіявійнаПовітряні сили ЗСУ
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