Повітряні сили збили ще один російський Су-34

У вівторок вранці на Східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку".

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Деталі: Олещук зазначив, що 26 лютого Повітряні сили теж намагалися збити російський літак, але російським пілотам вдалось ухилитися від українських ракет. "Але так буде не завжди!" - підкреслив він.

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