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Повітряні сили збили ще один російський Су-34

"Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 11:09
Повітряні сили збили ще один російський Су-34
СУ-34. Ілюстративне ФОТО WIKIMEDIA.ORG

У вівторок вранці на Східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку".

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Деталі: Олещук зазначив, що 26 лютого Повітряні сили теж намагалися збити російський літак, але російським пілотам вдалось ухилитися від українських ракет. "Але так буде не завжди!" - підкреслив він.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 21 лютого українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. 

Теми: Повітряні сили ЗСУвійнавинищувачі
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