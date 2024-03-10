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У Ватикані роз'яснили слова Папи Римського: Не капітуляція, а переговори

Олена ІвашківНеділя, 10 березня 2024, 00:30
У Ватикані роз'яснили слова Папи Римського: Не капітуляція, а переговори
Папа Римський Франциск, фото: Getty Images

У Ватикані пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв'ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Джерело: Vatican News 

Деталі: Директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні вдався до роз'яснення інтерв'ю Папи Франциска, у якому Понтифік порадив Україні мати "відвагу білого прапора".

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Пряма мова  Бруні: "Папа вживає термін "білий прапор" і у відповідь використовує запропонований інтерв'юером образ, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів. В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, Папа чітко заявив: "Переговори ніколи не є капітуляцією".

Ще деталі: В інтерв'ю, про яке йдеться, інтерв'юер Лоренцо Буккелла запитує Папу: "В Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор. Але інші кажуть, що це легітимізує найсильніших. Що ви думаєте?". 

І Франциск відповідає: "Це інтерпретація. Але я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей, хто має відвагу білого прапора, щоб вести переговори. І сьогодні можна вести переговори за допомогою міжнародних сил. Слово "переговори" - це сміливе слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть добре, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну для посередництва. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато тих, хто хоче бути посередником. Туреччина, вона запропонувала себе для цього. І інші. Не соромтеся вести переговори, поки не стало гірше".

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У пресслужбі Ватикану підсумували, що слова Папи про "білий прапор", взяті з вислову, запропонованого інтерв'юером.

Теми: Папа Римськийпереговоривійна
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