В Ватикане разъяснили слова Папы Римского: Не капитуляция, а переговоры

В Ватикане объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Источник: Vatican News

Детали: Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни прибегнул к разъяснению интервью Папы Франциска, в котором Понтифик посоветовал Украине иметь "отвагу белого флага".

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Прямая речь Бруни: "Папа употребляет термин "белый флаг" и в ответ использует предложенный интервьюером образ, чтобы обозначить им прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря отваге переговоров. В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но имея в виду любую военную ситуацию, Папа четко заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией".

Еще детали: В интервью, о котором идет речь, интервьюер Лоренцо Буккелла спрашивает Папу: "В Украине есть те, кто призывает к мужеству сдаться, показать белый флаг. Но другие говорят, что это легитимизирует сильнейших. Что вы думаете?".

И Франциск отвечает: "Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, кто имеет отвагу белого флага, чтобы вести переговоры. И сегодня можно вести переговоры с помощью международных сил. Слово "переговоры" - это смелое слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела не идут хорошо, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите какую-то страну для посредничества. Сегодня, например, в войне в Украине, есть много тех, кто хочет быть посредником. Турция, она предложила себя для этого. И другие. Не стесняйтесь вести переговоры, пока не стало хуже".

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В пресс-службе Ватикана подытожили, что слова Папы "белый флаг", взятые из высказывания, предложенного интервьюером.