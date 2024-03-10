У Польщі анонсували "великий марш": хочуть ембарго на українську агропродукцію
Неділя, 10 березня 2024, 01:31
Найбільша опозиційна партія Польщі "Право та Справедливість" організує 18 травня акцію протесту у столиці країни Варшаві.
Джерело: Polsat News з посиланням на голову партії "Право та Справедливість" Ярослава Качинського на зустрічі з прихильниками
Пряма мова: "На 18 травня ми запланували великий марш у Варшаві".
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Деталі: Він наголосив, що ціллю демонстрації стане тиск на парламентську коаліцію, щоб Сейм ухвалив законопроєкт, запропонований протестуючими фермерами.
Ініціатива включає ембарго на агропродукцію з України та припинення дії екологічної стратегії ЄС "Зелений курс" для польського сільського господарства.