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У Польщі анонсували "великий марш": хочуть ембарго на українську агропродукцію

Олена ІвашківНеділя, 10 березня 2024, 01:31
У Польщі анонсували великий марш: хочуть ембарго на українську агропродукцію
Ярослав Качинський на на зустрічі з прихильниками, фото: Polsat News

Найбільша опозиційна партія Польщі "Право та Справедливість" організує 18 травня акцію протесту у столиці країни Варшаві.

Джерело: Polsat News з посиланням на голову партії "Право та Справедливість" Ярослава Качинського на зустрічі з прихильниками

Пряма мова: "На 18 травня ми запланували великий марш у Варшаві". 

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Деталі: Він наголосив, що ціллю демонстрації стане тиск на парламентську коаліцію, щоб Сейм ухвалив законопроєкт, запропонований протестуючими фермерами.

Ініціатива включає ембарго на агропродукцію з України та припинення дії екологічної стратегії ЄС "Зелений курс" для польського сільського господарства.

Теми: Польща
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