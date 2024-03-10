В Польше анонсировали "большой марш" – хотят эмбарго на украинскую агропродукцию

Ярослав Качиньский на встрече с поклонниками, фото: Polsat News

Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и Справедливость" организует 18 мая акцию протеста в столице страны Варшаве.

Источник: Polsat News со ссылкой на председателя партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского на встрече со сторонниками

Прямая речь: "На 18 мая мы запланировали большой марш в Варшаве".

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Детали: Он отметил, что целью демонстрации станет давление на парламентскую коалицию, чтобы Сейм принял законопроект, предложенный протестующими фермерами.

Инициатива включает эмбарго на агропродукцию из Украины и прекращение действия экологической стратегии ЕС "Зеленый курс" для польского сельского хозяйства.