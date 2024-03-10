Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

В Польше анонсировали "большой марш" – хотят эмбарго на украинскую агропродукцию

Алена ИвашкивВоскресенье, 10 марта 2024, 01:31
В Польше анонсировали большой марш – хотят эмбарго на украинскую агропродукцию
Ярослав Качиньский на встрече с поклонниками, фото: Polsat News

Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и Справедливость" организует 18 мая акцию протеста в столице страны Варшаве.

Источник: Polsat News со ссылкой на председателя партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского на встрече со сторонниками

Прямая речь: "На 18 мая мы запланировали большой марш в Варшаве". 

Реклама:

Детали: Он отметил, что целью демонстрации станет давление на парламентскую коалицию, чтобы Сейм принял законопроект, предложенный протестующими фермерами.

Инициатива включает эмбарго на агропродукцию из Украины и прекращение действия экологической стратегии ЕС "Зеленый курс" для польского сельского хозяйства.

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
Польша
Поляки решили разблокировать КПП "Краковец" - ГПСУ
Глава МИД Польши: Западные войска в Украине - это "не что-то немыслимое"
Сейм Польши принял резолюцию о введении санкций на агропродукцию из РФ и Беларуси
Последние новости
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
05:49
Нигер разорвал военное сотрудничество с США: усиливает связи с Ираном и Россией
Все новости...
Реклама: