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ЦНС: Росія хоче запустити підприємство на окупованій території

Олена ІвашківНеділя, 10 березня 2024, 03:30
ЦНС: Росія хоче запустити підприємство на окупованій території
Колаж: ЦНС

Російська корпорація "Ростєх", яка займається крадіжкою старих технологій, планує використовувати промислові потужності тимчасово захоплених територій.

Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)

Деталі: Йдеться про виробництво смоли на базі потужностей Інституту фізико-органічної хімії при НАН України у Донецьку. Таким чином інститут може увійти до складу об’єктів російського ВПК.

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Дослівно: "Відтак все до чого доторкається РФ стає суцільною військовою базою, адже росія несе у світ лише війну та смерть".

Теми: окупація
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