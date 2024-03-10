ЦНС: Росія хоче запустити підприємство на окупованій території
Неділя, 10 березня 2024, 03:30
Російська корпорація "Ростєх", яка займається крадіжкою старих технологій, планує використовувати промислові потужності тимчасово захоплених територій.
Джерело: Центр національного спротиву (ЦНС)
Деталі: Йдеться про виробництво смоли на базі потужностей Інституту фізико-органічної хімії при НАН України у Донецьку. Таким чином інститут може увійти до складу об’єктів російського ВПК.
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Дослівно: "Відтак все до чого доторкається РФ стає суцільною військовою базою, адже росія несе у світ лише війну та смерть".