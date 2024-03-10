ЦНС: Россия хочет запустить предприятие на оккупированной территории
Воскресенье, 10 марта 2024, 03:30
Российская корпорация "Ростех", которая занимается кражей старых технологий, планирует использовать промышленные мощности временно захваченных территорий.
Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)
Детали: Речь идет о производстве смолы на базе мощностей Института физико-органической химии при НАН Украины в Донецке. Таким образом институт может войти в состав объектов российского ВПК.
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Дословно: "Поэтому все к чему прикасается РФ становится сплошной военной базой, ведь россия несет в мир только войну и смерть".