The Sunday Times: Борис Джонсон таємно літав у Венесуелу, щоб обговорити війну

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів таємну зустріч із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро у Каракасі.

Джерело: британська газета The Sunday Times з посиланням на інформаторів

Деталі: Сторони обговорили російсько-українську війну.

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Джонсон прибув до Каракасу з Домініканської Республіки, де відпочивав з родиною, на приватному літаку. Загалом він пробув у Венесуелі менше ніж 24 години.

Джерела кажуть, що колишній прем'єр-міністр обговорив з Мадуро вторгнення Росії в Україну та інформацію щодо можливого постачання зброї та іншої військової техніки з Венесуели до Росії.

Він також обговорив умови нормалізації відносин з Великою Британією, яка не визнає легітимності адміністрації Мадуро.