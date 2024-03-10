Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

The Sunday Times: Борис Джонсон таємно літав у Венесуелу, щоб обговорити війну

Олена ІвашківНеділя, 10 березня 2024, 05:55
The Sunday Times: Борис Джонсон таємно літав у Венесуелу, щоб обговорити війну
Борис Джонсон, фото: Getty Images

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів таємну зустріч із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро у Каракасі.

Джерело: британська газета The Sunday Times з посиланням на інформаторів

Деталі: Сторони обговорили російсько-українську війну.

Реклама:

Джонсон прибув до Каракасу з Домініканської Республіки, де відпочивав з родиною, на приватному літаку. Загалом він пробув у Венесуелі менше ніж 24 години.

Джерела кажуть, що колишній прем'єр-міністр обговорив з Мадуро вторгнення Росії в Україну та інформацію щодо можливого постачання зброї та іншої військової техніки з  Венесуели до Росії.

Він також обговорив умови нормалізації відносин з Великою Британією, яка не визнає легітимності адміністрації Мадуро.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ВенесуелавійнаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Венесуела
Росія на тлі посилення санкцій почала постачати нафту до Венесуели
США відновлюють санкції проти Венесуели: режим Мадуро не виконав обіцянок
США звільнили соратника президента Венесуели в обмін на ув'язнених американців
Останні новини
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
04:54
ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот
Усі новини...
Реклама: