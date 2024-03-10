The Sunday Times: Борис Джонсон тайно летал в Венесуэлу, чтобы обсудить войну

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел тайную встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе.

Источник: британская газета The Sunday Times со ссылкой на информаторов

Детали: Стороны обсудили российско-украинскую войну.

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Джонсон прибыл в Каракас из Доминиканской Республики, где отдыхал с семьей, на частном самолете. В целом он пробыл в Венесуэле менее 24 часов.

Источники говорят, что бывший премьер-министр обсудил с Мадуро вторжение России в Украину и информацию о возможных поставках оружия и другой военной техники из Венесуэлы в Россию.

Он также обсудил условия нормализации отношений с Великобританией, которая не признает легитимности администрации Мадуро.