Цієї ночі над Україною було знищено 35 дронів з 39

У ніч на 10 березня у небі над Україною було знищено 35 із 39 ударних БпЛА.

Джерело: командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у Telegram, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова: "Дякую усім, хто забезпечив результат!"

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Деталі: У ніч на 10 березня російські окупанти ударили чотирьма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині та 39 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

В результаті бойової роботи збито 35 "Шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ.