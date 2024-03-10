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Этой ночью над Украиной было уничтожено 35 дронов из 39

Алена ИвашкивВоскресенье, 10 марта 2024, 07:18
Этой ночью над Украиной было уничтожено 35 дронов из 39
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Наев в Telegram

В ночь на 10 марта в небе над Украиной было уничтожено 35 из 39 ударных БпЛА.

Источник: командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Спасибо всем, кто обеспечил результат!"

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Детали: В ночь на 10 марта российские оккупанты ударили 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донецкой области и 39 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков беспилотников - мыс Чауда, Крым, Приморско-Ахтарск - РФ).

В результате боевой работы сбито 35 "Шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

Большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, средства РЭБ.

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Темы: Воздушные силы ВСУШахед
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