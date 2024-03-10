Генштаб: найактивніше ворог атакує на Новопавлівському напрямку

Впродовж минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. На Новопавлівському напрямку ворог за підтримки авіації понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засобу протиповітряної оборони окупантів.