Генштаб: активнее всего враг атакует на Новопавловском направлении

За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения. На Новопавловском направлении враг при поддержке авиации более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: В общем враг нанес 5 ракетных и 95 авиационных ударов, совершил 136 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

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На Лиманском направлении наши воины отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отражено 8 атак противника в районах восточнее Левадного, Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средствам противовоздушной обороны оккупантов.