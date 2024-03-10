Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Генштаб: активнее всего враг атакует на Новопавловском направлении

Алена ИвашкивВоскресенье, 10 марта 2024, 07:39
Генштаб: активнее всего враг атакует на Новопавловском направлении
Техника украинских военных, фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения. На Новопавловском направлении враг при поддержке авиации более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: В общем враг нанес 5 ракетных и 95 авиационных ударов, совершил 136 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Реклама:

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении наши воины отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отражено 8 атак противника в районах восточнее Левадного, Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средствам противовоздушной обороны оккупантов.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
Генштаб
На Новопавловском направлении россияне 21 раз пытались прорвать оборону – Генштаб
Генштаб: за сутки на фронте было 63 боевых столкновения
Российские войска за сутки на сутки нанесли 67 авиаударов – Генштаб
Последние новости
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
05:49
Нигер разорвал военное сотрудничество с США: усиливает связи с Ираном и Россией
Все новости...
Реклама: