На Одещині дрон влучив в промисловий об'єкт, а на Миколаївщині пошкодив ЛЕП

У ніч на 10 березня ворог спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО.

Джерело: Сили оборони півдня у Telegram

Деталі: В операційній зоні Сил оборони півдня підрозділи ППО в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів, які заходили і з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

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Наслідки російської атаки, фото: Сили оборони півдня

20 БпЛА було знищено, з них 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині.

Наслідки російської атаки, фото: Сили оборони півдня

Влучанням одного з дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Пожежу, що виникла, рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Влучанням на відкритій території Миколаївщини дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП. Ведуться відновлювальні роботи.