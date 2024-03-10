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В Одесской области дрон попал в промышленный объект, а в Николаевской повредил ЛЭП

Алена ИвашкивВоскресенье, 10 марта 2024, 07:55
В Одесской области дрон попал в промышленный объект, а в Николаевской повредил ЛЭП
Российская атака на южные регионы, фото: Силы обороны юга

В ночь на 10 марта враг направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что затрудняло работу силам ПВО.

Источник: Силы обороны юга в Telegram

Детали: В операционной зоне Сил обороны юга подразделения ПВО в интенсивном режиме более 4,5 часов отражали массированную атаку дронов, которые заходили и из акватории моря, и с временно оккупированной части Херсонщины.

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Последствия российской атаки, фото: Силы обороны юга
Последствия российской атаки, фото: Силы обороны юга

20 БпЛА были уничтожены, из них 11 в Одесской области, 6 на Николаевщине, 2 на Херсонщине и еще 1 на Днепропетровщине.

Последствия российской атаки, фото: Силы обороны юга
Последствия российской атаки, фото: Силы обороны юга

Попаданием одного из дронов на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Возникший пожар спасатели оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

Попаданием на открытой территории Николаевщины дрон-камикадзе повредил ЛЭП. Ведутся восстановительные работы.

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Темы: ШахедвойнаОдесская областьНиколаевская область
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