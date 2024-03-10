РФ ракетами атакувала Мирноград: 11 людей поранені, пошкоджені десятки будинків та авто
Вночі 10 березня російські окупаційні війська трьома ракетами вдарили по Мирнограду на Донеччині, 11 людей поранені, трьох з них ушпиталили.
Джерело: виконувач обов'язків Мирноградської МВА Юрій Третяк у коментарі "Суспільне Донбас", прокуратура області
Пряма мова Третяка: "Три ракетних влучання. Три воронки в одному місці в радіусі 20 метрів. Сильно пошкоджені десять житлових багатоповерхових будинків.
Один під'їзд дев'ятиповерхівки має пошкодження такі, що для житла непридатний, потребує капітального відновлення".
Деталі: Третяк уточнив, що поранені десять осіб цивільного населення – мешканці будинків. Госпіталізували трьох людей, одного з них до Покровська
За його інформацією, через ракетний удар була відключена котельня. Без опалення залишились понад 2 тисячі абонентів.
Оновлено: Прокуратура уточнила, що поранених 11, серед них: хлопець 16 років, а також 5 жінок та 5 чоловіків віком від 34 до 95 років.
У людей діагностовано різані рани, мінно-вибухові травми, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Росія атакувала ймовірно ракетами С-300.
Внаслідок вибухів пошкоджені щонайменше 17 багатоповерхових будинків та 27 автомобілів.