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РФ ракетами атакувала Мирноград: 11 людей поранені, пошкоджені десятки будинків та авто

Роман ПетренкоНеділя, 10 березня 2024, 11:18
РФ ракетами атакувала Мирноград: 11 людей поранені, пошкоджені десятки будинків та авто
фото: прокуратура області

Вночі 10 березня російські окупаційні війська трьома ракетами вдарили по Мирнограду на Донеччині, 11 людей поранені, трьох з них ушпиталили.

Джерело: виконувач обов'язків Мирноградської МВА Юрій Третяк у коментарі "Суспільне Донбас", прокуратура області

Пряма мова Третяка: "Три ракетних влучання. Три воронки в одному місці в радіусі 20 метрів. Сильно пошкоджені десять житлових багатоповерхових будинків.

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Один під'їзд дев'ятиповерхівки має пошкодження такі, що для житла непридатний, потребує капітального відновлення".

Деталі: Третяк уточнив, що поранені десять осіб цивільного населення – мешканці будинків. Госпіталізували трьох людей, одного з них до Покровська

За його інформацією, через ракетний удар була відключена котельня. Без опалення залишились понад 2 тисячі абонентів.

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Оновлено: Прокуратура уточнила, що поранених 11, серед них: хлопець 16 років, а також 5 жінок та 5 чоловіків віком від 34 до 95 років.

У людей діагностовано різані рани, мінно-вибухові травми, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Росія атакувала ймовірно ракетами С-300.

Внаслідок вибухів пошкоджені щонайменше 17 багатоповерхових будинків та 27 автомобілів.

 

Теми: Донецька областьракетний удар
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