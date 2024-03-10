Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

РФ ракетами атаковала Мирноград: 11 человек ранены, повреждены десятки домов и авто

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 марта 2024, 11:18
РФ ракетами атаковала Мирноград: 11 человек ранены, повреждены десятки домов и авто
фото: прокуратура области

Ночью 10 марта российские оккупационные войска тремя ракетами ударили по Мирнограду на Донетчине, 11 человек ранены, трое из них госпитализированы.

Источник: исполняющий обязанности Мирноградской ГОА Юрий Третьяк в комментарии "Суспільне Донбас", прокуратура области

Прямая речь Третьяка: "Три ракетных попадания. Три воронки в одном месте в радиусе 20 метров. Сильно повреждены десять жилых многоэтажных домов.

Реклама:

Один подъезд девятиэтажки имеет повреждения такие, что для жилья непригоден, требует капитального восстановления".

Детали: Третьяк уточнил, что ранены десять человек гражданского населения - жители домов. Госпитализировали трех человек, одного из них в Покровск

По его информации, из-за ракетного удара была отключена котельная. Без отопления остались более 2 тысяч абонентов.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Прокуратура уточнила, что раненых 11, среди них: парень 16 лет, а также 5 женщин и 5 мужчин в возрасте от 34 до 95 лет.

У людей диагностированы резаные раны, минно-взрывные травмы, множественные ссадины, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Россия атаковала вероятно ракетами С-300.

В результате взрывов повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов и 27 автомобилей.

 

Темы: Донецкая областьракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
ISW: Россия расконсервировала до 40% танковых резервов. А их "производство" – это модернизация
В Курске пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
Ночная атака россиян: в Винницкой области горел объект инфраструктуры
Кулеба: Россия может превратить города стран Балтии в Бахмут и Авдеевку
Последние новости
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
05:49
Нигер разорвал военное сотрудничество с США: усиливает связи с Ираном и Россией
Все новости...
Реклама: