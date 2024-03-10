РФ ракетами атаковала Мирноград: 11 человек ранены, повреждены десятки домов и авто

Ночью 10 марта российские оккупационные войска тремя ракетами ударили по Мирнограду на Донетчине, 11 человек ранены, трое из них госпитализированы.

Источник: исполняющий обязанности Мирноградской ГОА Юрий Третьяк в комментарии "Суспільне Донбас", прокуратура области

Прямая речь Третьяка: "Три ракетных попадания. Три воронки в одном месте в радиусе 20 метров. Сильно повреждены десять жилых многоэтажных домов.

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Один подъезд девятиэтажки имеет повреждения такие, что для жилья непригоден, требует капитального восстановления".

Детали: Третьяк уточнил, что ранены десять человек гражданского населения - жители домов. Госпитализировали трех человек, одного из них в Покровск

По его информации, из-за ракетного удара была отключена котельная. Без отопления остались более 2 тысяч абонентов.

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Обновлено: Прокуратура уточнила, что раненых 11, среди них: парень 16 лет, а также 5 женщин и 5 мужчин в возрасте от 34 до 95 лет.

У людей диагностированы резаные раны, минно-взрывные травмы, множественные ссадины, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Россия атаковала вероятно ракетами С-300.

В результате взрывов повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов и 27 автомобилей.