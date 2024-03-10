Кулеба: Росія може перетворити міста країн Балтії на Бахмут та Авдіївку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Росія нападе на балтійські країни НАТО, вона зазнає поразки, однак звільнені міста будуть нагадувати Бахмут і Авдіївку.

Джерело: Кулеба в інтерв'ю Elta, яке цитують Delfi, "Європейська правда"

Деталі: Кулеба переконаний, що якщо російський президент нападе на балтійські країни, вони хоробро захищатимуться від "ворога, який перевершує як за досвідом, так і за можливостями", а НАТО знадобиться кілька днів, щоб вирішити, як реагувати

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"Зрештою, я думаю, що НАТО візьме гору. Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку – так виглядатимуть країни Балтії після інтенсивних бойових дій. Так будуть виглядати ваші міста. Вільнюс більше не буде красивим", – попередив він.

Саме тому, за словами Кулеби, найдешевший і найбезпечніший спосіб уникнути всього цього – підтримати українців, які борються проти російської агресії.

Він додав, що Литва розуміє це, і тому підтримує Україну.

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"Інші удають, що можуть цього уникнути", – сказав очільник українського МЗС.

Нагадаємо: Нещодавно литовські спецслужби представили спільний звіт, у якому зазначили, що РФ має достатньо ресурсів, щоб воювати в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки. Водночас РФ готується до довгострокової конфронтації з НАТО, зокрема в регіоні Балтійського моря, і для цього поступово розширює свої військові можливості на захід.

Крім того, директор Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс, коментуючи загрозу війни, сказав, що зараз немає підстав для паніки, однак слід "готуватися до найгіршого".