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Кулеба: Россия может превратить города стран Балтии в Бахмут и Авдеевку

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 10 марта 2024, 10:22
Кулеба: Россия может превратить города стран Балтии в Бахмут и Авдеевку
фото: осув таврия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия нападет на балтийские страны НАТО, она потерпит поражение, однако освобожденные города будут напоминать Бахмут и Авдеевку.

Источник: Кулеба в интервью Elta, которого цитируют Delfi,  "Европейская правда"

Детали: Кулеба убежден, что если российский президент нападет на балтийские страны, они будут храбро защищаться от "врага, который превосходит как по опыту, так и по возможностям", а НАТО понадобится несколько дней, чтобы решить, как реагировать.

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"В конце концов, я думаю, что НАТО возьмет верх. Но посмотрите на Бахмут, посмотрите на Авдеевку – так будут выглядеть страны Балтии после интенсивных боевых действий. Так будут выглядеть ваши города. Вильнюс больше не будет красивым", – предупредил он.

Именно поэтому, по словам Кулебы, самый дешевый и безопасный способ избежать всего этого – поддержать украинцев, которые борются против российской агрессии.

Он добавил, что Литва понимает это, и поэтому поддерживает Украину.

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"Другие делают вид, что могут этого избежать", – сказал глава украинского МИД.

Недавно литовские спецслужбы представили совместный отчет, в котором отметили, что у РФ достаточно ресурсов, чтобы воевать в Украине с нынешней интенсивностью еще минимум два года. В то же время РФ готовится к долгосрочной конфронтации с НАТО, в частности в регионе Балтийского моря, и для этого постепенно расширяет свои военные возможности на запад.

Кроме того, директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис, комментируя угрозу войны, сказал, что сейчас нет оснований для паники, однако следует "готовиться к худшему".

Темы: БалтияРосcияНАТОвойна
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