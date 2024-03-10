Росіяни обстріляли оздоровчий табір на Харківщині, зайнялась пожежа

У ніч на 10 березня о 00:05 у місті Богодухів на Харківщині зафіксували обстріл території оздоровчого табору з боку російських окупаційних військ.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Уточнюється, що внаслідок обстрілу горів мікроавтобус.

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Також пошкоджено 1 господарчу споруду, постраждалих немає.

Влада звітує, що в області за добу один загиблий цивільний.

Увечері у селі Волохівка Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік.