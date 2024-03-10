Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Росіяни обстріляли оздоровчий табір на Харківщині, зайнялась пожежа

Роман ПетренкоНеділя, 10 березня 2024, 11:06
Росіяни обстріляли оздоровчий табір на Харківщині, зайнялась пожежа
обстріляна харківщина, фото: ова

У ніч на 10 березня о 00:05 у місті Богодухів на Харківщині зафіксували обстріл території оздоровчого табору з боку російських окупаційних військ.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Уточнюється, що внаслідок обстрілу горів мікроавтобус.

Реклама:

Також пошкоджено 1 господарчу споруду, постраждалих немає.

Влада звітує, що в області за добу один загиблий цивільний.

Увечері у селі Волохівка Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Харківська область
Російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль на Харківщині: загинули двоє
Окупанти атакували Чугуїв: поранили 7 людей, серед них 3-річна дівчинка
На Харківщині пролунав вибух – ЗМІ
Останні новини
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
04:54
ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот
Усі новини...
Реклама: