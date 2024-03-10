Россияне обстреляли оздоровительный лагерь на Харьковщине, загорелся пожар
Воскресенье, 10 марта 2024, 11:06
В ночь на 10 марта в 00:05 в городе Богодухов на Харьковщине зафиксировали обстрел территории оздоровительного лагеря со стороны российских оккупационных войск.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Детали: Уточняется, что в результате обстрела горел микроавтобус.
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Также повреждена 1 хозяйственная постройка, пострадавших нет.
Власти отчитываются, что в области за сутки один погибший гражданский.
Вечером в селе Волоховка Чугуевского района в результате обстрела погиб 73-летний мужчина.
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