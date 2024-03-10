Россияне обстреляли оздоровительный лагерь на Харьковщине, загорелся пожар

В ночь на 10 марта в 00:05 в городе Богодухов на Харьковщине зафиксировали обстрел территории оздоровительного лагеря со стороны российских оккупационных войск.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: Уточняется, что в результате обстрела горел микроавтобус.

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Также повреждена 1 хозяйственная постройка, пострадавших нет.

Власти отчитываются, что в области за сутки один погибший гражданский.

Вечером в селе Волоховка Чугуевского района в результате обстрела погиб 73-летний мужчина.