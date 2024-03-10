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Росіяни вдарили "Шахедами" по Добропіллю, з-під завалів дістали два тіла

Роман ПетренкоНеділя, 10 березня 2024, 14:02
Росіяни вдарили Шахедами по Добропіллю, з-під завалів дістали два тіла
фото: поліція області

Опівночі на 10 березня російські окупанти вдарили безпілотниками по Добропіллю в Донецькій області, з-під завалів дістали два тіла.

Джерело: поліція області, Донецька ОВА

Деталі: Внаслідок атаки російськими дронами є руйнування в житловому секторі.

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Під завалами, ймовірно, перебувають дві цивільних особи.

Влада уточнила, що Добропілля зазнало атаки "Шахедами". Пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 приватні будинки.

Оновлено: Пізніше стало відомо, що рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, зранку у неділю ворог обстріляв з артилерії Часів Яр — там загинув 66-річний чоловік.

Теми: Донецька областьШахедобстріл
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