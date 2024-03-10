Росіяни вдарили "Шахедами" по Добропіллю, з-під завалів дістали два тіла
Неділя, 10 березня 2024, 14:02
Опівночі на 10 березня російські окупанти вдарили безпілотниками по Добропіллю в Донецькій області, з-під завалів дістали два тіла.
Джерело: поліція області, Донецька ОВА
Деталі: Внаслідок атаки російськими дронами є руйнування в житловому секторі.
Реклама:
Під завалами, ймовірно, перебувають дві цивільних особи.
Влада уточнила, що Добропілля зазнало атаки "Шахедами". Пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 приватні будинки.
Оновлено: Пізніше стало відомо, що рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей.
ВІДЕО ДНЯ
Крім того, зранку у неділю ворог обстріляв з артилерії Часів Яр — там загинув 66-річний чоловік.