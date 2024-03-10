Россияне ударили "Шахедами" по Доброполью, из-под завалов достали два тела
Воскресенье, 10 марта 2024, 14:02
В полночь на 10 марта российские оккупанты ударили беспилотниками по Доброполью в Донецкой области, из-под завалов достали два тела.
Источник: полиция области, Донецкая ОВА
Детали: В результате атаки российскими дронами есть разрушения в жилом секторе.
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Под завалами, вероятно, находятся два гражданских лица.
Власти уточнили, что Доброполье подверглось атаке "Шахедами". Повреждены 2 админздания и 2 частных дома.
Обновлено: Позже стало известно, что спасатели достали из-под завалов дома тела двух человек.
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Кроме того, утром в воскресенье враг обстрелял из артиллерии Часов Яр - там погиб 66-летний мужчина.