Россияне ударили "Шахедами" по Доброполью, из-под завалов достали два тела

В полночь на 10 марта российские оккупанты ударили беспилотниками по Доброполью в Донецкой области, из-под завалов достали два тела.

Источник: полиция области, Донецкая ОВА

Детали: В результате атаки российскими дронами есть разрушения в жилом секторе.

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Под завалами, вероятно, находятся два гражданских лица.

Власти уточнили, что Доброполье подверглось атаке "Шахедами". Повреждены 2 админздания и 2 частных дома.

Обновлено: Позже стало известно, что спасатели достали из-под завалов дома тела двух человек.

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Кроме того, утром в воскресенье враг обстрелял из артиллерии Часов Яр - там погиб 66-летний мужчина.