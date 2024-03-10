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Кулеба вважає недоречним називати росіян рабами: Навіть раби бунтують

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 10 березня 2024, 16:22
Кулеба вважає недоречним називати росіян рабами: Навіть раби бунтують
Дмитро Кулеба, фото AFP via Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не виключає, ситуація в РФ може змінитися під впливом подій війни, яку Росія веде проти України, якщо Україна отримає достатньо зброї.

Джерело: Кулеба в інтерв'ю Elta, яке наводить Delfi, пише "Європейська правда"

Деталі: Глава МЗС України відповів на питання, чи є ще надія, що російське суспільство може стати тим фактором "Х", який принесе зміни в РФ, коли повномасштабна війна триває вже більше двох років.

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Пряма мова: "Російське суспільство іноді називають суспільством рабів – вони покірно слухають все, що їм нав'язує їхній рабовласник Путін. Але навіть раби бунтують. Тому я вважаю, що називати російське суспільство рабами недоречно".

Більше деталей: За його словами, принаймні на сьогодні він не бачить ніякого фактора "Х", звернувши увагу на те, що росіяни "проковтнули" смерть опозиціонера Олексія Навального.

"Але це може змінитися, якщо зміниться ситуація на фронті та всередині Росії. Втім, для того, щоб Україна змінила ситуацію, нам потрібна зброя", – зауважив Кулеба.

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Що передувало: В Європейській комісії вважають, що причини смерті російського опозиціонера Алексєя Навального має встановити міжнародне розслідування.

За даними ЗМІ, країни Євросоюзу готують пакет санкцій проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть Навального.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.

Теми: Кулеба ДмитроРосія
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