Кулеба считает неуместным называть россиян рабами: Даже рабы бунтуют

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает, ситуация в РФ может измениться под влиянием событий войны, которую Россия ведет против Украины, если Украина получит достаточно оружия.

Источник: Кулеба в интервью Elta, которое приводит Delfi, пишет "Европейская правда"

Детали: Глава МИД Украины ответил на вопрос, есть ли еще надежда, что российское общество может стать тем фактором "Х", который принесет изменения в РФ, когда полномасштабная война продолжается уже более двух лет.

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Прямая речь: "Российское общество иногда называют обществом рабов – они покорно слушают все, что им навязывает их рабовладелец Путин. Но даже рабы бунтуют. Поэтому я считаю, что называть российское общество рабами неуместно".

Больше деталей: По его словам, по крайней мере на сегодня он не видит никакого фактора "Х", обратив внимание на то, что россияне "проглотили" смерть оппозиционера Алексея Навального.

"Но это может измениться, если изменится ситуация на фронте и внутри России. Впрочем, для того, чтобы Украина изменила ситуацию, нам нужно оружие", – отметил Кулеба.

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Что предшествовало: В Европейской комиссии считают, что причины смерти российского оппозиционера Алексея Навального должно установить международное расследование.

По данным СМИ, страны Евросоюза готовят пакет санкций против около 30 россиян и российских компаний из-за смерти Навального.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.