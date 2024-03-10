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На Таврійському напрямку захисники уразили ворожий "Панцир"

Катерина ТищенкоНеділя, 10 березня 2024, 16:35
На Таврійському напрямку захисники уразили ворожий Панцир
ЗРГК "Панцир-С1", фото з Wikipedia

На Таврійському напрямку Сили оборони за минулу добу уразили ворожий самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та самохідну артилерійську установку "Гіацинт".

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Серед знищеної та пошкодженої ворожої техніки – 1 самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 1 САУ "Гіацинт", 1 РСЗВ БМ-21 "Град", 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М"".

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Деталі: На Таврійському напрямку за добу загальні втрати ворога склали: в живій силі – 310 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці – 65 одиниць, не враховуючи БпЛА.

Зокрема, це 12 танків, 17 бойових бронемашин, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 28 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки тощо.

Нейтралізовано або збито 312 БпЛА різних типів. Крім того, Сили оборони України знищили 4 склади боєприпасів та 1 бліндаж загарбників.

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Теми: Збройні силивійна
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