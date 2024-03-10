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На Таврическом направлении защитники поразили вражеский "Панцирь"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 марта 2024, 16:35
На Таврическом направлении защитники поразили вражеский Панцирь
ЗРПК "Панцирь-С1", фото из Wikipedia

На Таврическом направлении Силы обороны за минувшие сутки поразили вражеский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт".

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Среди уничтоженной и поврежденной вражеской техники – 1 самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", 1 САУ "Гиацинт", 1 РСЗО БМ-21 "Град", 2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М"".

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Детали: На Таврическом направлении за сутки общие потери врага составили: в живой силе – 310 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике – 65 единиц, не считая БпЛА.

В частности, это 12 танков, 17 боевых бронемашин, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 28 автомобилей, 1 единица спецтехники и тому подобное.

Нейтрализовано или сбито 312 БПЛА различных типов. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 4 склада боеприпасов и 1 блиндаж захватчиков.

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Темы: Вооруженные силывойна
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