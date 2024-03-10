Росіяни активніше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною – ОСУВ "Таврія"

Росіяни почали активніше застосовувати на фронті боєприпаси з отруйною речовиною.

Джерело: начальник відділу зв’язків із громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, пише Укрінформ

Пряма мова: "Росіяни, на жаль, дедалі активніше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною. За тиждень вони близько 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії, а тільки за минулу добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів".

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Деталі: За його словами, майже всі ці застосування були в смузі оборони на Запорізькому напрямку.

"Коли ворог не може взяти наші окопи класичним ударом артилерійським або дронами, він тоді застосовує такий сльозогінний газ", - пояснив Лиховій.

Речник зауважив, що майже 2/3 боєзіткнень на фронті припадає на Таврійський напрямок.