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Россияне активнее применяют боеприпасы с отравляющим веществом – ОСУВ "Таврия"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 марта 2024, 18:28
Россияне активнее применяют боеприпасы с отравляющим веществом – ОСУВ Таврия
Дмитрий Лиховий, скриншот УП

Россияне начали активнее применять на фронте боеприпасы с отравляющим веществом.

Источник: начальник отдела по связям с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, пишет Укринформ

Прямая речь: "Россияне, к сожалению, все активнее применяют боеприпасы с ядовитым веществом. За неделю они около 50 раз сбрасывали с беспилотников гранаты с ядовитым веществом удушающе-слезоточивого действия, а только за минувшие сутки зафиксировано 15 таких сбросов боеприпасов".

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Детали: По его словам, почти все эти применения были в полосе обороны на Запорожском направлении.

"Когда враг не может взять наши окопы классическим ударом артиллерийским или дронами, он тогда применяет такой слезоточивый газ", - пояснил Лиховий.

Спикер отметил, что почти 2/3 боестолкновений на фронте приходится на Таврическое направление.

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Темы: война
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