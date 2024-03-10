Россияне активнее применяют боеприпасы с отравляющим веществом – ОСУВ "Таврия"

Россияне начали активнее применять на фронте боеприпасы с отравляющим веществом.

Источник: начальник отдела по связям с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, пишет Укринформ

Прямая речь: "Россияне, к сожалению, все активнее применяют боеприпасы с ядовитым веществом. За неделю они около 50 раз сбрасывали с беспилотников гранаты с ядовитым веществом удушающе-слезоточивого действия, а только за минувшие сутки зафиксировано 15 таких сбросов боеприпасов".

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Детали: По его словам, почти все эти применения были в полосе обороны на Запорожском направлении.

"Когда враг не может взять наши окопы классическим ударом артиллерийским или дронами, он тогда применяет такой слезоточивый газ", - пояснил Лиховий.

Спикер отметил, что почти 2/3 боестолкновений на фронте приходится на Таврическое направление.