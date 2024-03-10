На Донеччині загинув пілот-винищувач Андрій Ткаченко

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув пілот-винищувач, майор Повітряних сил Андрій Ткаченко.

Джерело: Самбірський Пласт, представник Пласту Юрій Юзич у Facebook

Деталі: Повідомляється, що Ткаченко загинув у небі Донеччини 8 березня 2024 року, виконуючи чергове бойове завдання.

Реклама:

Він проходив військову службу в Івано-Франківську, в Харкові, відтак знову повернувся в Івано-Франківськ. З початком війни у 2014 році виконував бойові завдання під час АТО і ООС.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну місцем виконання бойових завдань для пілота-винищувача став не лише схід країни, але й південь.

У Ткаченка залишилася дружина та шестирічний син. Поховання відбудеться в Івано-Франківську.